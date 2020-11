В консультационный центр Роспотребнадзора с начала пандемии поступило больше трех миллионов звонков по коронавирусной инфекции.

Газета “Известия” сообщает, что больше половины звонивших консультировались по вопросам, связанным с вирусом: профилактических мерах, ПЦР-тестах, симптомах заболевания и условий самоизоляции. Отмечается, что операторы Единого консультационного центра ведомства также предоставляют другую информацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, в том числе связанную с работой различных объектов в период ограничений.

