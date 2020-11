Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовал данные по заболевшим коронавирусом.

Отметим, за прошедшие сутки подтвердилось 125 случаев в республике. В Уфе коронавирусом заболели 22 человека. Следом идёт Мелеузовский район, где коронавирусом заболели 18 жителей. В Туймазинском районе и Салавате выявлено по 13 случаев, в Кумертау — 12, а в Белебеевском районе — 11. В городе Октябрьский зарегистрировано пять ковид-пациентов, в Бакалинском, Бижбулякском и Чишминском районах — по четыре. Архангельский, Буздякский и Мишкинский районы предоставили данные о трех заболевших. В Аскинском и Кугарчинсом районах по два человека заболели коронавирусом. Альшеевский, Балтачевский, Бирский, Ермеккевский, Ишимбайский и Куюргазинский районы подтвердили по одному случаю. В настоящее время 356 человек проходят лечение в стационарах. Из них 32 пациента находятся в тяжелом состоянии и 11 — подключены к аппарату ИВЛ. Под амбулаторным наблюдением пребывают 1 107 человек. С начала пандемии скончался 71 житель Башкирии. Напомним, ограничительные меры из-за коронавируса будут действовать в России до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter