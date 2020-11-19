Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

В городе Октябрьский зарегистрировано пять ковид-пациентов, в Бакалинском, Бижбулякском и Чишминском районах — по четыре. Архангельский, Буздякский и Мишкинский районы предоставили данные о трех заболевших. В Аскинском и Кугарчинсом районах по два человека заболели коронавирусом. Альшеевский, Балтачевский, Бирский, Ермеккевский, Ишимбайский и Куюргазинский районы подтвердили по одному случаю.