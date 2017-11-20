В Башкирии выберут авиакомпанию, которая отвезет детей на Кремлевскую елку

На эти цели из бюджета республики выделят 2,7 млн руб.

Министерство экономического развития Башкирии по итогам аукциона 1 декабря отберет авиакомпанию, которая доставит детей из Башкирии на кремлевскую елку. Сообщение о проведении тендера опубликовано на официальном сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, самолет должен выполнить рейс по маршруту Уфа-Москва-Уфа. Воздушное судно должно вмещать не менее 142 человек. На борту не должно быть других пассажиров, кроме детей и их сопровождающих. В пути участников делегации должны накормить обедом.

В Москву самолет должен вылететь 25 декабря, а вернутся 27 декабря.