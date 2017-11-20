В Башкирии выберут авиакомпанию, которая отвезет детей на Кремлевскую елку
Сегодня, 10:59ОбществоОльга Корзик
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На эти цели из бюджета республики выделят 2,7 млн руб.
Министерство экономического развития Башкирии по итогам аукциона 1 декабря отберет авиакомпанию, которая доставит детей из Башкирии на кремлевскую елку. Сообщение о проведении тендера опубликовано на официальном сайте госзакупок.
Как следует из технического задания, самолет должен выполнить рейс по маршруту Уфа-Москва-Уфа. Воздушное судно должно вмещать не менее 142 человек. На борту не должно быть других пассажиров, кроме детей и их сопровождающих. В пути участников делегации должны накормить обедом.
В Москву самолет должен вылететь 25 декабря, а вернутся 27 декабря.
На эти цели из бюджета республики будет выделено 2,7 млн руб.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей