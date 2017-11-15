На концерты к Новому году из бюджета Уфы выделят почти 900 тысяч

Организатора выберут на аукционе.

Управление по культуре и искусству администрации Уфы назначило на 27 ноября аукцион, где отберет компанию, которая на городских площадях будет проводить мероприятия, посвященные празднованию Нового 2018 года. Информация об этом опубликована на официальном портале гозсакупок.

Победителю предстоит провести новогодний фестиваль «Вьюговей-2018». Конкурс будет проходить с 19 по 30 декабря этого года. Суть конкурса – выбрать лучшее оформление ледового городка, снежно-ледовой скульптуры и лучшее новогоднее оформление района города.

Также ему предстоит 22 и 23 декабря провести столичную елку. Компании-победителю предстоит предоставить площадку для этого мероприятия: закрытое помещение в центре города общей площадью не менее 5 тыс. кв. м., где смогут разместиться не менее 800 детей. Само мероприятие должно проходить на русском и башкирских языках, с привлечением профессиональных ведущих, профессиональных и самодеятельных артистов, творческих коллективов, работающих в разных жанрах. В празднике должны обязательно принимать участие Дед Мороз и Снегурочка, а также ростовые куклы (не менее 6 штук).

Кроме этого, в обязанности победителя торгов войдет проведение открытия Центральной городской елки на площади Ленина. Праздник запланирован на 26 декабря. В мероприятии должны принять участие медийные ведущие.

Кроме того, необходимо провести концерт мастеров искусств и праздничную программу в новогоднюю ночь на площади Ленина. В ночь с 31 декабря на 1 января перед горожанами должны выступить творческие коллективы и солисты Уфы: не менее трех коллективов самодеятельности, не менее двух танцевальных коллективов, не менее 10 вокалистов и и.д.

Начальная цена закупки – 892 тыс. руб. Источник финансирования бюджет республики.

В прошлом году на эти цели планировалось выделить 1,47 млн руб.