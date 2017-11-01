На новогоднее оформление двух площадей в Уфе потратят почти 14 миллионов

Новогодние городки должны появится к 25 декабря.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы по итогам двух аукционов 20 октября отберет компании, с которыми заключит контракты на новогоднее оформление двух городских площадей – площади Ленина и площади перед Конгресс-холлом. На эти цели из бюджета города будет выделено почти 14 млн руб.

Подрядчикам предстоит установить ледовые городки, в том числе привезти лед, сделать из него сказочные фигуры и горки, а также украсить елку и всю площадь разноцветными гирляндами и фонариками.

На площадь имени Ленина будет выделено – 6,94 млн руб., 6,74 млн руб – на площадь у Конгресс-холла.

Работы должны быть закончены к 25 декабря.