На новогоднее оформление двух площадей в Уфе потратят почти 14 миллионов
Сегодня, 10:05ГородОльга Корзик
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новогодние городки должны появится к 25 декабря.
Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы по итогам двух аукционов 20 октября отберет компании, с которыми заключит контракты на новогоднее оформление двух городских площадей – площади Ленина и площади перед Конгресс-холлом. На эти цели из бюджета города будет выделено почти 14 млн руб.
Подрядчикам предстоит установить ледовые городки, в том числе привезти лед, сделать из него сказочные фигуры и горки, а также украсить елку и всю площадь разноцветными гирляндами и фонариками.
На площадь имени Ленина будет выделено – 6,94 млн руб., 6,74 млн руб – на площадь у Конгресс-холла.
Работы должны быть закончены к 25 декабря.
В прошлом году на эти цели было выделено 15 млн руб.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей