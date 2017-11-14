В Башкирии на юрты Деда Мороза выделят 485 тысяч

Деньги найдут в бюджете республики.

Государственный комитет Башкирии по предпринимательству и туризму по итогам тендера 24 ноября отберет компанию, которая займется организует открытие Центральной гостевой юрты и региональных гостевых юрт Деда Мороза на территории республики, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Из технического задания следует, что организатору мероприятия предстоит разработать сценарий театрализованного прилета Деда Мороза на территорию Башкирии. Организовать его проезд по региональным гостевым юртам (определенными итогами конкурса), провести праздничные концерты с театрализованным представлением для жителей и гостей республики для открытия новогодних праздников.

Центральная гостевая юрта будет расположена на территории этнодеревни в парке «Ватан» (Уфимский амфитеатр), региональные гостевые юрты – в Бирске, Стерлитамаке, курортной зоне Абзаково, ГК «Кандры-куль».

Победителю аукциона необходимо предусмотреть присутствие своего представителя и необходимого звукового оборудования (минимум две колонки, микшерный пульт, минимум 4 микрофона) на каждом выездном мероприятии. Ему также предстоит оплатить расходы на транспорт и костюмы.

Контракт будет заключен до 8 января следующего года.