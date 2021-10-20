Дизайнер Лебедев осветил новость Mkset о задержании бабушки без QR-кода в Башкирии

Напомним, что сама Валентина Звонарева также прокомментировала свое задержание, которое случилось 17 октября. Кроме того, что пенсионерка поделилась своим видением ситуации, она рассказала и о том, что в процессе задержания и волочения её до опорного пункта она получила ушибы локтей и коленей, которые зафиксировала в травмпункте. Версия МВД и Звонаревой серьезно разнятся.