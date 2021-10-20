Дизайнер Лебедев осветил новость Mkset о задержании бабушки без QR-кода в Башкирии

Дизайнер Лебедев осветил новость Mkset о задержании бабушки без QR-кода в Башкирии
Дизайнер Лебедев осветил новость Mkset о задержании бабушки без QR-кода в Башкирии
Вчера, 13:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
По мнению Артемия Лебедева общественный договор и соблюдение правил важнее страданий отдельного человека.

Известный и скандальный российский дизайнер Артем Лебедев дал оценку жесткому задержанию пенсионерки Валентины Звонаревой из Стерлитамака. Видео широко распространилось и на региональном, и на федеральном уровне. В своем ток шоу на ютуб-канале он, как и глава Башкирии Радий Хабиров, встал на сторону правоохранителей. Лебедев используя нецензурную брань высказался о страданиях женщины и озвучил свою версию произошедшего. Вопрос, откуда она у него возникла и чем подкреплена остается открытым.

По мнению экстравагантного дизайнера такие видео лишь кажутся жестокими из-за того, что они вырваны из контекста. И предположил, что предыстория у них обычно одна и та же.

Всегда, когда мы видим такое видео, у нас есть ощущение, что приехали какие-то брутальные бесчувственные ребята и просто дубасят пожилую женщину, абсолютно не понимая, что она беспомощная, пожилая, слабая и так далее.

Лебедев полагает, что Валентина Звонарева в расчете сойти за дурочку пыталась проникнуть в автобус, или же действительно не не понимая, что происходит.

– Ее пытались оттуда выдрать, короче, скандал, тыры-пыры, наряд полиции. Она еще, видимо, там упала на землю, типа «поднимайте меня теперь, что вы со мной, со старушечкой, сделаете, – выстраивает Лебедев красноречивые предположения.

Осуждение бабушки и её холодный расчет на то, что ей удастся нарушить установленные правила, Лебедев перевел в другую плоскость, заявив, что следовать правилам необходимо выполнять на благо всего общества.

Хоть Лебедев и признал, что выглядит ситуация очень неприглядно, он заявил, что нужно просто быть хорошим гражданином и выполнять те правила, которые существуют, подчеркнув то, что эти правила никому не обязаны нравиться.

«Так обществу гораздо спокойнее, чем думать про какие-то индивидуальные ***страдания отдельного человека».

Напомним, что сама Валентина Звонарева также прокомментировала свое задержание, которое случилось 17 октября. Кроме того, что пенсионерка поделилась своим видением ситуации, она рассказала и о том, что в процессе задержания и волочения её до опорного пункта она получила ушибы локтей и коленей, которые зафиксировала в травмпункте. Версия МВД и Звонаревой серьезно разнятся.

Также заметим, что версии МВД и очевидцев о ранее произошедшем не менее громким задержанием пожилого мужчины на одном из рынков Уфы, где полицейский повалил на пол и оседлал нарушителя введенных ограничений. В МВД сообщали, что мужчина был нетрезв и нарушал общественный порядок, не забыв упомянуть то, что мужчина имел судимость.

Однако очевидица произошедшего, киоск которой расположен непосредственно у места происшествия, рассказала корреспонденту Mkset, оперативно выехавшему на рынок, что мужчина этот завсегдатай рынка и уже много лет имеет проблемы с психическим здоровьем, справедливости ради отметим, что очевидица рассказала и о том, что этот гражданин является известным отрицателем любых противоэпидемиологических мер, включая маски.

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