В Уфе сотрудник МВД повалил на пол и оседлал нарушителя масочного режима

Корреспондент Mkset посетил Демский рынок и узнал, что, по словам очевидцев, мужчина имеет проблемы со здоровьем, а также отрицает все коронавирусные ограничения, в частности, не желает носить маски и прививаться. Так, в начале мужчину попыталась остановить антиковидный инспектор, однако безуспешно, и уже после на помощь ей пришел сотрудник правоохранительных органов. Очевидцы также отмечают, что на видео попал только конец инцидента.