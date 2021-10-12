В Уфе сотрудник МВД повалил на пол и оседлал нарушителя масочного режима

В Уфе сотрудник МВД повалил на пол и оседлал нарушителя масочного режима
В Уфе сотрудник МВД повалил на пол и оседлал нарушителя масочного режима
Вчера, 14:56ОбществоЭлина СайфрановаФото: mkset.ru
Инцидент произошел при входе в Демский рынок на улице Ухтомского.

В сети появилось видео задержания мужчины в Демском рынке на Ухтомского. На кадрах видно, что сотрудник МВД повалил нарушителя масочного режима на пол и оседлал его. Такое поведение сотрудника правоохранительных органов возмутило очевидцев:

— Что вы делаете, отпустите человека. Это человек вам не собака же, — слышны недовольства женщин за кадром.

Только после этих слов сотрудник органов наконец слез с мужчины. Так, по данным нашего источника, на нарушителя составили протокол по статье 26.1 КоАП РФ, источник отмечает, что составлению протокола послужило то, что мужчина сопротивлялся и ранее уже привлекался.

Корреспондент Mkset посетил Демский рынок и узнал, что, по словам очевидцев, мужчина имеет проблемы со здоровьем, а также отрицает все коронавирусные ограничения, в частности, не желает носить маски и прививаться. Так, в начале мужчину попыталась остановить антиковидный инспектор, однако безуспешно, и уже после на помощь ей пришел сотрудник правоохранительных органов. Очевидцы также отмечают, что на видео попал только конец инцидента.

Между тем в пресс-службе МВД Башкирии оперативно прокомментировать случившееся пока не смогли.

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