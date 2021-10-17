В МВД Башкирии прокомментировали жестокое задержание пожилой женщины в Стерлитамаке

Сегодня, 17 октября, появилось видео из Стерлитамака, на котором сотрудники патрульно-постовой службы МВД задерживали пожилую женщину. Как сообщает автор видео, дело произошло в Стерлитамаке, а причиной столь жесткого задержания послужило отсутствие подтверждения о пройденной вакцинации.
В пресс-службе МВД данное предположение подтвердили и заявили, что сотрудников правоохранительных органов вызвала работница автовокзала, которая заявила, что пассажирка задерживает отправление автобуса.
— Женщина пыталась проехать на междугородном автобусе, совершавшем рейс Кумертау — Уфа, без документов, подтверждающих, что она прошла вакцинацию. При этом она игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта, — сообщают в ведомстве.
Помимо этого, отмечается, что на задержанную был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ.