В МВД Башкирии прокомментировали жестокое задержание пожилой женщины в Стерлитамаке

Как и предполагалось ранее, у женщины не было подтверждения о пройденной вакцинации. В пресс-службе МВД также рассказали, что произошло после задержания.

Сегодня, 17 октября, появилось видео из Стерлитамака, на котором сотрудники патрульно-постовой службы МВД задерживали пожилую женщину. Как сообщает автор видео, дело произошло в Стерлитамаке, а причиной столь жесткого задержания послужило отсутствие подтверждения о пройденной вакцинации. Видео: соцсети В пресс-службе МВД данное предположение подтвердили и заявили, что сотрудников правоохранительных органов вызвала работница автовокзала, которая заявила, что пассажирка задерживает отправление автобуса. — Женщина пыталась проехать на междугородном автобусе, совершавшем рейс Кумертау — Уфа, без документов, подтверждающих, что она прошла вакцинацию. При этом она игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта, — сообщают в ведомстве. Помимо этого, отмечается, что на задержанную был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ.

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