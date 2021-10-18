Глава Башкирии защитил полицейских, которые жестко задерживают жителей без вакцинации

По мнению Хабирова, мы живем в очень сложное время, а власть на то она власть, чтобы проводить свои решения всеми мерами госуправления.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров защитил сотрудников полиции, которые жестоко задерживают жителей региона за отказ соблюдать ковид-ограничения. В частности, глава Башкирии заявил, что власть должна продвигать свои решения всеми возможными мерами госуправления. — Власть на то и есть власть, что, если она приняла решение, это решение она должна проводить всеми мерами государственного управления и принуждения. И эти факты, когда наших сотрудников милиции начали обвинять, что они свирепствуют: задержали мужчину, задержали женщину, вернее не дали ей проехать на междугороднем автобусе, все обязаны выполнять эти положения.Радий Хабиров Отметим, что Радий Хабиров говорит о задержаниях пожилого мужчины на дёмском рынке 12 октября, который, со слов очевидцев, имеет психологические отклонения, а также о пожилой женщине, которую сотрудники полиции задержали буквально вчера. В двух случаях причина одна и та же — отказ предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесённом ковиде в течение последних 6 месяцев. Напомнил Хабиров и об угрозе закрытия торговых центров, которая для ишимбайского ТЦ стала реальностью. — Точно так же, когда владельцы торгового центра в Ишимбае заявил, что мы не будет ваши нормы соблюдать. Не будете — не надо, значит, будем закрывать. Мы живем с вами в очень сложное время,Глава Башкирии

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