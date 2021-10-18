Глава Башкирии защитил полицейских, которые жестко задерживают жителей без вакцинации

Глава Башкирии защитил полицейских, которые жестко задерживают жителей без вакцинации
Глава Башкирии защитил полицейских, которые жестко задерживают жителей без вакцинации
Вчера, 12:21ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
По мнению Хабирова, мы живем в очень сложное время, а власть на то она власть, чтобы проводить свои решения всеми мерами госуправления.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров защитил сотрудников полиции, которые жестоко задерживают жителей региона за отказ соблюдать ковид-ограничения. В частности, глава Башкирии заявил, что власть должна продвигать свои решения всеми возможными мерами госуправления.

— Власть на то и есть власть, что, если она приняла решение, это решение она должна проводить всеми мерами государственного управления и принуждения. И эти факты, когда наших сотрудников милиции начали обвинять, что они свирепствуют: задержали мужчину, задержали женщину, вернее не дали ей проехать на междугороднем автобусе, все обязаны выполнять эти положения.Радий Хабиров

Отметим, что Радий Хабиров говорит о задержаниях пожилого мужчины на дёмском рынке 12 октября, который, со слов очевидцев, имеет психологические отклонения, а также о пожилой женщине, которую сотрудники полиции задержали буквально вчера. В двух случаях причина одна и та же — отказ предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесённом ковиде в течение последних 6 месяцев.

Напомнил Хабиров и об угрозе закрытия торговых центров, которая для ишимбайского ТЦ стала реальностью.

— Точно так же, когда владельцы торгового центра в Ишимбае заявил, что мы не будет ваши нормы соблюдать. Не будете — не надо, значит, будем закрывать. Мы живем с вами в очень сложное время,Глава Башкирии

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