«Полюбила не того». В Уфе выслушали подругу главаря шайки, убившей топ-менеджера УМПО

Судья также воспротивился исследованию в присутствии присяжных фактов о том, что Токарев совершил из сейфа Ахмаметьева кражу денег, векселя и ценностей на 25 млн рублей. В переписке Ольга Бажина пишет подруге об этом, в том числе о том, как Токарев вместе с Вавиловым (которого она якобы почти совсем не помнит) обналичили векселя. Ольга сообщала сожителю, что отец ждет возврата украденных денег и что ей стыдно смотреть в глаза родителям.