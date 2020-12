Новогодние выплаты: как получить 5 тысяч рублей семьям с детьми до 8 лет в Башкирии

На вчерашней пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате к Новому году. По пять тысяч получат все семьи страны с детьми до восьми лет. На портале Госуслуги рассказали, как получить новогодний презент.

Новую разовую выплату в пять тысяч рублей получат семьи с детьми, рожденными 18 декабря 2012 года и позже. Причем средства предоставляются на каждого ребёнка. Выплата будет произведена по реквизитам счета, по которому в этом году приходили выплаты на детей. Однако если, счёт был закрыт, необходимо заполнить заявление об изменении реквизитов. Кроме того, если ребёнок родился 1 июля 2020 года и позже, но выплаты ранее не получали, также необходимо обратиться с заявлением. Отметим, что на пресс-конференции Владимир Путин заявил о выплатах семьям с детьми до семи лет, однако позже на сайте Кремля появилась информация о получении средств семьям с детьми до восьми лет.

Related news: В России семьи с детьми до семи лет получат новогодние выплаты

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter