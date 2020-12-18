В России предложили распространить выплату 5 000 рублей на беременных женщин

Инициатива актуальна с учетом демографического кризиса в стране, пишет NEWS.ru.
Члены движения «За жизнь!» подчеркивают, что они поддерживают новогоднюю идею президента помочь семьям с маленькими детьми. Но в ситуации демографического кризиса такие же деньги нужно выплатить всем беременным женщинам. Данная мера поднимет статус беременных. Это важно для решения демографической проблемы.
По словам специалистов, поддержка семьи с детьми в первую 1000 дней жизни ребенка — 270 суток до рождения и два года после него экономит стране расходы на социализацию, лечение и профилактику девиантного поведения несовершеннолетних и взрослых в будущем.
Координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков добавил, что накормить беременную женщину всегда считалось большим благословением. Такое отношение демонстрирует убеждение людей в том, что заботиться о ребенке надо начинать в самые первые периоды его жизни, еще в животе матери. Беременным женщинам необходимо качественное питание и уважение со стороны общества. Женщины несут очень важную миссию воспроизводства своего рода и народа в целом.