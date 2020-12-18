В России предложили распространить выплату 5 000 рублей на беременных женщин

Координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков добавил, что накормить беременную женщину всегда считалось большим благословением. Такое отношение демонстрирует убеждение людей в том, что заботиться о ребенке надо начинать в самые первые периоды его жизни, еще в животе матери. Беременным женщинам необходимо качественное питание и уважение со стороны общества. Женщины несут очень важную миссию воспроизводства своего рода и народа в целом.