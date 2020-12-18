Михаил Мишустин подписал документы о финансировании новых выплат на детей

Михаил Мишустин подписал документы о финансировании новых выплат на детей

Вчера, 16:34ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Российские семьи, которые в течение 2020 года уже получали различные выплаты на детей, получат новую выплату в размере 5 тыс. руб. автоматически.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы, обеспечивающие порядок и финансирование президентских выплат по 5 тыс. руб. на детей до восьми лет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на эти цели будет направлено более 73,5 млрд руб., а выплаты положены на всех детей с рождения до 7 лет включительно (почти 15 млн человек).

Михаил Мишустин отметил, что российские семьи, которые в течение текущего года уже получали различные выплаты на детей, автоматически получат новую выплату. Направить заявление надо будет лишь в случае, если был закрыт банковский счет или семья ранее не получала выплат, в том числе потому, что ребенок родился после 1 июля этого года. Таким семьям нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или подать заявление через портал госуслуг.

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