Михаил Мишустин подписал документы о финансировании новых выплат на детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы, обеспечивающие порядок и финансирование президентских выплат по 5 тыс. руб. на детей до восьми лет. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, на эти цели будет направлено более 73,5 млрд руб., а выплаты положены на всех детей с рождения до 7 лет включительно (почти 15 млн человек).
Михаил Мишустин отметил, что российские семьи, которые в течение текущего года уже получали различные выплаты на детей, автоматически получат новую выплату. Направить заявление надо будет лишь в случае, если был закрыт банковский счет или семья ранее не получала выплат, в том числе потому, что ребенок родился после 1 июля этого года. Таким семьям нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или подать заявление через портал госуслуг.