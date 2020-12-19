Деда, спавшего на коврике в Уфе, определили на жительство в интернат

По ее словам, в основном Леонида Владимировича уже снарядили в дорогу – купили вещи, подгузники и предметы личной гигиены. Но нужно еще приобрести, по рекомендации врача, тонометр и электробритву. Она попросила всех, кто неравнодушен к судьбе Леонида Федоровича, помочь материально.