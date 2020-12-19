Деда, спавшего на коврике в Уфе, определили на жительство в интернат

Сегодня, 19 декабря, уфимец Леонид Федоров, которого выгнала из квартиры 17-летняя внучка, поедет на новое место жительства – в госучреждение для пожилых в один из районов Башкирии. Об этом сообщила в соцсетях руководитель благотворительного фонда «Дорогие мои старики» Ольга Ремаренко.
- Прощай старая жизнь, полная горьких воспоминаний и месяцев питания на помойке, и жёсткий пол в подъезде. Дядя Лёня уезжает завтра в государственное учреждение для пожилых, и нам надо его собрать, написала Ольга Ремаренко на своей странице.
По ее словам, в основном Леонида Владимировича уже снарядили в дорогу – купили вещи, подгузники и предметы личной гигиены. Но нужно еще приобрести, по рекомендации врача, тонометр и электробритву. Она попросила всех, кто неравнодушен к судьбе Леонида Федоровича, помочь материально.
Люди уже начали активно перечислять деньги для дедушки. Многие в комментариях отметили, как «оттаяло его лицо» и как повеселел этот настрадавшийся человек за минувшие две недели под опекой волонтеров.
Напомним, о скитаниях Леонида Федорова стало широко известно после публикации в Mkset 5 декабря. Дедушку выгнала из квартиры 17-летняя внучка, состоящая на учете у психиатра. Он вынужден был питаться подаянием и спать в подъезде на коврике как собака.
После нашей статьи Леонида Владимировича забрали из подъезда волонтеры фонда «Дорогие мои старики», отмыли, постригли, провели медосмотр и начали лечение. У него ощущаются последствия инсульта и пострадали почки из-за длительного переохлаждения.
Волонтеры готовят обращение в полицию против жестокой внучки.
Перевести средства в помощь Леониду Владимировичу Федорову можно на карту волонтеров 2202 2017 6363 1195 Елене Валерьевне Г. с пометкой «Дяде Лёне». Уточнить информацию можно по телефону +79279551151.