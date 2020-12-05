В Уфе нашли временный приют для пенсионера, ночевавшего в подъезде на коврике

Напомним, в редакцию Mkset обратились уфимцы с рассказом о том, что 17-летняя девушка, проживающая по соседству и состоящая на учете у психиатра, терроризирует своих немощных бабушку и дедушку. По словам соседей, бабушке внучка неоднократно угрожала ножом, а деда постоянно выставляет в подъезд, где пенсионер спит на коврике, словно собака.