В Уфе нашли временный приют для пенсионера, ночевавшего в подъезде на коврике

Полиция увезла пенсионера, которого неадекватная внучка выгнала из квартиры в подъезд.

Накануне, 4 декабря, стало известно, что для 70-летнего пенсионера, которого неадекватная внучка выставила в подъезд из квартиры, нашелся хотя бы временный приют. Об этом корреспонденту Mkset сообщили соседи беспокойного семейства, проживающего в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Сипайлово. Соседи сказали, что дедушку участковый увёз куда-то. Вроде как нашли, куда пристроить его, - сообщила соседка пенсионеров. При этом нельзя считать, что вопрос полностью решен. В квартире осталась полупарализованная бабушка, которой может угрожать опасность. Данный вопрос находится в компетенции социальных работников. Напомним, в редакцию Mkset обратились уфимцы с рассказом о том, что 17-летняя девушка, проживающая по соседству и состоящая на учете у психиатра, терроризирует своих немощных бабушку и дедушку. По словам соседей, бабушке внучка неоднократно угрожала ножом, а деда постоянно выставляет в подъезд, где пенсионер спит на коврике, словно собака. «Дед спит на коврике, как собака»: в Уфе внучка выгнала в подъезд больных стариков Полиция, социальные работники и бригада психиатрической помощи несколько раз приезжали по вызовам соседей, но не смогли кардинально повлиять на происходящее. Mkset продолжает следить за ситуацией.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter