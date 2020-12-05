В Уфе нашли временный приют для пенсионера, ночевавшего в подъезде на коврике

В Уфе нашли временный приют для пенсионера, ночевавшего в подъезде на коврике

Вчера, 10:28ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Полиция увезла пенсионера, которого неадекватная внучка выгнала из квартиры в подъезд.

Накануне, 4 декабря, стало известно, что для 70-летнего пенсионера, которого неадекватная внучка выставила в подъезд из квартиры, нашелся хотя бы временный приют. Об этом корреспонденту Mkset сообщили соседи беспокойного семейства, проживающего в одном из многоквартирных домов в микрорайоне Сипайлово.

Соседи сказали, что дедушку участковый увёз куда-то. Вроде как нашли, куда пристроить его, - сообщила соседка пенсионеров.

При этом нельзя считать, что вопрос полностью решен. В квартире осталась полупарализованная бабушка, которой может угрожать опасность. Данный вопрос находится в компетенции социальных работников.

Напомним, в редакцию Mkset обратились уфимцы с рассказом о том, что 17-летняя девушка, проживающая по соседству и состоящая на учете у психиатра, терроризирует своих немощных бабушку и дедушку. По словам соседей, бабушке внучка неоднократно угрожала ножом, а деда постоянно выставляет в подъезд, где пенсионер спит на коврике, словно собака.

Полиция, социальные работники и бригада психиатрической помощи несколько раз приезжали по вызовам соседей, но не смогли кардинально повлиять на происходящее.

Mkset продолжает следить за ситуацией.

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