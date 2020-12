«Отходит от шока»: в Уфе деда, спавшего на коврике в подъезде, обогрели и накормили

Открыт сбор средств для деда из Уфы, которого неадекватная внучка выгнала из квартиры.

Стало известно, куда временно определили дедушку из сипайловской многоэтажки, которого внучка выдворила в подъезд. Сейчас его судьба в руках АНО «Дорогие мои старики». Руководитель общественной организации Ольга Ремаренко в соцсетях разместила рассказ о том, как теперь чувствует себя Леонид Дмитриевич. «Дед спит на коврике, как собака»: в Уфе внучка выгнала в подъезд больных стариков По её словам, после публикации Mkset, социальные работники снова выезжали домой к этой семье. Внучка не открыла никому дверь, опять начала кричать и оскорблять всех. В итоге вызвали участкового. Дедушка был в ужасном состоянии — голодный, запах ужасный, еле стоит, ноги практически отказываются его слушать. Диагноз у него звучит совсем страшно: «нормотензивная гидроцефалия с триадой Хакима-Адамса, декомпенсация, ЦВЗ, гипертоническая болезнь третьей степени, резидуальный период повторных ОНМК по геморрагическому типу». Выкинуть такого пожилого человека на улицу — это жестоко, это смертельно, описала в соцсетях жуткие детали Ольга Ремаренко. Когда соцработники и общественники поговорили с Леонидом Дмитриевичем и предложили поехать с ними, а потом помочь устроить его в дом престарелых, тот заплакал от радости. Участковый смог забрать документы деда из квартиры. Сейчас дедушка находится в съемной квартире, которая оплачена на трое суток. Дальнейший план такой: пройти медицинскую комиссию, документами и определением его в лучший интернат будут заниматься сотрудники РЦСОН. Это займет около двух недель. Photo: vk.com Его пришлось хорошенько помыть, потому что его тело не видело воды больше месяца. Когда дедушка увидел «бомж-пакет» (лапшу быстрого приготовления), то, к ужасу волонтеров, готов был съесть его без приготовления — настолько сильно был голоден. Сегодня приезжал парикмахер, который постриг дедушку. Ему купили новую одежду, потому что прежнюю пришлось выбросить, а также подгузники. Волонтеры вновь дважды помыли его в душе, побрили, накормили домашней едой. К сожалению, состояние деда в тепле не улучшилось. Ситуация немного тяжелее, чем мы себе ее представляли. Как он держался всё это время на ногах, не представляем. Но после того, как сегодня поспал в тепле и на кровати, организм начал резко перестраиваться. Он начинает отходить от того шока и ужаса, в котором проживал последние полгода, сообщила подробности руководитель АНО «Дорогие мои старики». По ее словам, Леонид Дмитриевич сегодня хорошо покушал, много пил кипяченой воды и чая. При этом у него практически не слушаются руки, он роняет предметы. Сам себя обслуживать он практически не может, очень много спит. Завтра он начнет проходить медкомиссию, дедушке также сделают флюорографию. Огромнейшее спасибо, всем кто участвует в жизни Леонида Дмитриевича, он даже не верит, что такое может быть. Он думал, что умрет в подъезде и не доживет до Нового года, взволнованно сообщила Ольга. Что касается супруги деда Лёни, она пока осталась дома. Как выяснили общественники, внучка на неё не бросается, у нее война была только с дедом. Ольга уточнила, что будет в соответствии с законом подавать заявление в полицию по поводу оставления человека в опасности. По мнению общественницы, вопрос об изоляции внучки решить будет сложно, так как она еще несовершеннолетняя. На принудительное лечение её также не принимают, даже по запросу сотрудников МВД. Но даже если ситуация разрешится и внучку изолируют от деда, то домой возвращаться для инвалида, который себя не обслуживает (вдобавок в семье есть еще один пожилой неходячий человек — его жена), нельзя. Выход — это интернат, где он будет 24/7 под присмотром профессиональных сиделок. На счет бабушки, соседи по этажу очень хорошие. Если внучка будет обижать бабушку, будет уже разговор совсем другой, пояснила общественница. Она обратилась ко всем подписчикам с просьбой помочь со сбором средств на оплату жилья для Леонида Дмитриевича и продукты для него, пока старика не переведут в интернат. Поступление средств уже началось. Все, кто готов поддержать попавшего в беду человека, могут перечислить средства на счет АНО «Дорогие мои старики» с пометкой «Благотворительный взнос пожилым и инвалидам». Реквизиты для безналичного перечисления в ПАО Сбербанк в Уфе: ИНН 0276942739 КПП 027301001 ОГРН 1190280036737 БИК 048073601 Р/С 40703810106000002522 К/С 30101810300000000601 Получатель платежа — Автономная некоммерческая организация помощи пожилым людям и инвалидам Республики Башкортостан «Дорогие мои старики» Еще перевести средства можно на карту 2202 2017 6363 1195 «Дедушке Лёне», получатель — Елена Валерьевна Г. (телефон для связи +79279551151). Так же помощь можно оказать через кнопку «ПОМОЧЬ» на сайте www.rb-starikam.ru

