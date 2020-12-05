«Отходит от шока»: в Уфе деда, спавшего на коврике в подъезде, обогрели и накормили

Но даже если ситуация разрешится и внучку изолируют от деда, то домой возвращаться для инвалида, который себя не обслуживает (вдобавок в семье есть еще один пожилой неходячий человек — его жена), нельзя. Выход — это интернат, где он будет 24/7 под присмотром профессиональных сиделок. На счет бабушки, соседи по этажу очень хорошие. Если внучка будет обижать бабушку, будет уже разговор совсем другой, пояснила общественница.