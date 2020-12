В Уфе деду, спавшему на коврике, заблокировали пенсионную карту

Волонтеры решили обеспечить защиту средствам Леонида Федорова, которого внучка выгнала из квартиры в подъезд.

На днях руководитель АНО «Дорогие мои старики» Ольге Ремаренко в соцсетях опубликовала новый отчет о состоянии 65-летнего уфимца Леонида Владимировича Фёдорова, которого родная внучка выгнала из квартиры в холодный подъезд. Самочувствие у дяди Лёни, почти хорошее, бывает небольшая температура, вирусного нет, просто отморозил почки и мочевой пузырь. Пьём лекарство, делаем уколы. Сильные отеки на ногах, которые нас очень испугали в первый день его пристройства, прошли. Сейчас старается ходить по комнате без палочки. Надеемся на лучшее, здоровье конечно надо еще поправить. Ну а пока, мы его откармливаем, лечим и даём очень много спать, сообщила общественница. Она также сообщила, что с разрешения Леонида Владимировича волонтеры заблокировали его карту, на которую дедушке перечисляли пенсию. Сделать это понадобилось, чтобы больше никто не смог воспользоваться его средствами. Как выяснилось, сам он не видел пенсии уже продолжительное время, при этом пожилая супруга и внучка, по его словам, отказывались его кормить, лечить, даже менять белье. Ольга Ремаренко дала пояснения о ситуации с женой Леонида Владимировича, которая не так давно перенесла инсульт и сейчас осталась в одной квартире с 17-летней внучкой, состоящей на учете в психиатра. Нас спрашивают, почему мы, жену Леонида Владимировича тоже не забрали от внучки? Оказалось, что не все так просто, как нам описали ситуацию изначально. В действительности, сама жена дяди Лёни попросила его уйти из дома, так как внучка молодая и не может ухаживать за дедом, ей стыдно менять ему подгузники. При этом они продолжали пользоваться пенсией дяди Лёни, а она не маленькая, и всячески отказывались его кормить с лета. Выжил он благодаря соседям. Кроме внучки, также сама бабушка срочно требуется в помощи врача специалиста, - отметила Ольга Ремаренко. Сейчас Леонид Владимирович живет в съемной квартире, которую оплачивают волонтеры за счет пожертвований. Ему обеспечили чистую одежду, лечение, уход и трехразовое горячее питание. В ближайшее время он должен отправиться в интернат после того, как пройдет медкомиссию. Сам Леонид Владимирович говорит, что не хочет возвращаться домой и стремится в интернат. Волонтеры намерены оформить заявление в полицию на внучку за оставление человека в опасности. «Дед спит на коврике, как собака»: в Уфе внучка выгнала в подъезд больных стариков Напомним, перемены к лучшему в жизни дедушки начались после публикации о нем на нашем сайте Mkset. В редакцию обратились соседи, обеспокоенные тем, что старик уже несколько дней живет в холодном подъезде и спит на коврике под дверью своей квартиры, как собака. Мы продолжаем следить за этой историей.

