В Уфе деду, спавшему на коврике, заблокировали пенсионную карту

Нас спрашивают, почему мы, жену Леонида Владимировича тоже не забрали от внучки? Оказалось, что не все так просто, как нам описали ситуацию изначально. В действительности, сама жена дяди Лёни попросила его уйти из дома, так как внучка молодая и не может ухаживать за дедом, ей стыдно менять ему подгузники. При этом они продолжали пользоваться пенсией дяди Лёни, а она не маленькая, и всячески отказывались его кормить с лета. Выжил он благодаря соседям. Кроме внучки, также сама бабушка срочно требуется в помощи врача специалиста, - отметила Ольга Ремаренко.