Общественная палата Башкирии запустила опрос по качеству питания в школах

Анкета состоит из семи вопросов: место проживания и название учебного учреждения, удовлетворены ли качеством пищи и в каком виде она подаётся (горячая, тёплая или холодная), насколько разнообразно меню и часто ли дети получают фрукты. Последний пункт рекомендует вписать свои предложения по совершенствованию школьного питания.