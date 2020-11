Общественная палата Башкирии запустила опрос по качеству питания в школах

Общественная палата Башкирии с 9 по 30 ноября проводит анонимный опрос среди родителей по качеству питания в начальных классах образовательных учреждений республики.

Анкета состоит из семи вопросов: место проживания и название учебного учреждения, удовлетворены ли качеством пищи и в каком виде она подаётся (горячая, тёплая или холодная), насколько разнообразно меню и часто ли дети получают фрукты. Последний пункт рекомендует вписать свои предложения по совершенствованию школьного питания. Результаты опроса будут направлены в общественную палату РФ до 1 февраля. Напомним, в республике родители не раз жаловались на организацию горячих обедов в школах. Ещё в начале сентября депутаты Госсобрания РБ проверили качество питания, отметив, что оно организовано на довольно высоком уровне.

