В Уфе приняли решение не расширять Бельский мост

Идею заменить на старом мосту 1956 года одну пролетную арку и вместо двух полос сделать три заменили на капремонт всей конструкции.

По информации "Башинформа", арка на месте остается, ее планируют сначала обследовать, а потом просто заменить износившиеся элементы. Стоимость работ пока неизвестна. Первоначально финансирование оценивалось в 3,6 млрд рублей.

Ремонт моста начнется не раньше момент, когда будет сдан новый мост-вставка, в настоящий момент срок сдачи запланирован на 2021 год. По данным пресс-службы администрации Уфы, работы ведутся в соответствии с графиком.