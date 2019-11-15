Новый Бельский мост в Уфе планируют сдать в декабре 2021 года

В пресс-службе городской администрации передали, что строительство нового Бельского моста идет по графику, некоторые работы выполняются с опережением.

В муниципалитете напомнили, что металлическая вставка нового моста разместится на семи опорах, по нему планируют организовать движение в сторону Оренбурга на трех полосах. 688-метровое сооружение по плану должны сдать в 2021 году.

Заместитель генерального директора компании «Уралмостострой», ставшей подрядчиком, сообщил, что в настоящее время работы ведутся на шести опорах ожновременно. На седьмой опоре, отметил Васлий Чекуров, ведутся проектные работы.

«На сегодняшний день работы ведутся по графику. Даже по некоторым позициям есть опережения. Никаких помех, препятствующих работе вне срока нет», – отметил он.

Напомним, строительство нового моста входит в первый этап реконструкции, на втором этапе запланирована рестраврация старого моста 1956 года. В пресс-службе добавили, что в ходе работ движение перекинут на два остальные моста. Старый арочный мост закроется на реконструкцию для укрепления опор и замены пролётных строений, передается в сообщении.