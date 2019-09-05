В мэрии Уфы рассказали, как идет строительство нового моста через Белую

Сегодня, 5 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили ход строительство нового моста через реку Белую в районе Монумента Дружбы.

Напомним, речь идет о возведении нового моста в проеме между двумя существующими мостами. Общий объем финансирования проекта составляет 3 млрд 531 млн рублей. Протяженность будущего моста будет 690 погонных метров, он будет стоять на семи опорах и иметь три полосы движения.

Начальник столичного управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений Радмил Муслимов рассказал подробнее про первый этап строительства, который ведется именно сейчас. Муниципальный контракт был заключен с ЗАО «Уралмостострой», как с генподрядчиком.

На сегодняшний день сформированы свайные поля фундаментов одновременно на трех опорах — второй, третьей и четвертой. Освоены 129 млн рублей, а всего до конца года должно быть освоено 618 млн рублей.