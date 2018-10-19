Радий Хабиров о хамстве врачей: «Настроен в корне уничтожать всю эту историю»

Накануне, 18 октября, в Доме Республики новый руководитель республики Радий Хабиров провёл совещание, посвящённое вопросам доступности и качества медицинской помощи населению. Как сообщили в пресс-службе главы РБ, в нем приняли участие члены правительства РБ, главы муниципалитетов, руководители учреждений здравоохранения, эксперты и ветераны отрасли. Совещание прошло в закрытом режиме, без трансляции, поэтому о его ходе можно судить только по опубликованному пресс-службой краткому отчет у и фотографиям, на которых, к слову, у всех присутствующих весьма серьезные и даже временами опечаленные лица.

По сообщению пресс-службы, на совещании обсуждались темы развития материальной базы системы здравоохранения, подготовки необходимых медицинских кадров, лекарственного обеспечения, повышения коммуникационной культуры персонала.

– Очевидно, что в здравоохранении существуют проблемы. Любой здравомыслящий человек это понимает. Они беспокоят меня, наших жителей. Не буду скрывать, что моя почта во всех видах коммуникаций просто взрывается от количества жалоб и всевозможных обид наших жителей, – сказал Радий Хабиров. – Конечно, я буду заниматься этими вопросами. Мы подхватим те добрые начинания, которые делались до меня. Что-то, безусловно, подкорректируем.

Участники совещания, безусловно, согласились с тем, что существует необходимость развивать сеть медицинских учреждений – от крупных республиканских объектов до поликлиник в новых жилых комплексах и фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных районах, оснащать их необходимым оборудованием, модернизировать устаревшую и выработавшую свой ресурс аппаратуру.

По мнению нового руководителя региона, важнейшим направлением работы в здравоохранении сегодня является подготовка высококвалифицированных медицинских кадров и удержание их в республике. Радий Хабиров подчеркнул, что решение этих важных вопросов касается, в том числе, непосредственно глав муниципалитетов и главных врачей медучреждений.

Радий Фаритович также обратил внимание на манеру поведения некоторых медработников.

– Подавляющее большинство наших врачей, медперсонала – добросовестные хорошие люди. С другой стороны, мы сталкиваемся с фактами безумно ужасающего поведения со стороны ваших коллег, – подчеркнул Радий Хабиров. – Настроен в корне уничтожать всю эту историю. Это большая проблема воспитательного характера.

Как отметили в пресс-службе, в ходе обсуждения ведущие специалисты, эксперты и ветераны отрасли поделились с руководителем региона своим мнением относительно способов повышения качества медицинской помощи населению республики.