Радий Хабиров предложил главе минздрава Башкирии преподавать

Сегодня, 15 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров задал сразу серию неудобных вопросов, касающихся неудовлетворительной работы учреждений зравоохранения.

Прежде всего, Радий Хабиров потребовал прояснить ситуацию со строительство нового корпуса онкодиспансера в Уфе. Проектирование объекта началось еще в 2012 году, но строительство до их пор не может завершиться.

Члены правительства пояснили, что там имели место проблемы с конкурсными процедурами, из-за которых несколько раз отменялись итоги тендеров на определение подрядчика на строительство.Определенное время заняла корректировка проекта между заказчиком и подрядчиков. Помимо этого, проблемы с перекосом и трещинами в здании, которые пришлось устранять.

Однако Радий Хабиров, похоже, не воспринял эти объяснения как убедительные.

- Почему вы так долго строите? Вы знаете, что люди умирают, в том числе и от онкологии? – обратился Радий Хабиров к чиновникам. – Я бы вас отправил в семью к онкобольному, чтобы вы там рассказывали про свои перекосы.

Затем он обратился к премьер-министру Рустэму Марданову:

- Почему задержка строительства возникла? Денег нет в бюджете?

- Есть, - ответил тот.

Не услышал вразумительного ответа, Радий Хабиров и на вопрос о задержке строительства пристроя к кардиодиспансеру.

Больше всего досталось министру здравоохранения Анвару Бакирову. К сожалению, министр не включил свой микрофон, так что по трансляции не слышно было, что он отвечал на вопросы Радия Хабирова. Зато было прекрасно слышно, как негодовал врио главы Башкирии.

- Вы что, на Луне живете? Почему почта главы республики взрывается от писем о нехватке медикаментов, недостатке специалистов и поликлиник? – обратился он к главе минздрава. – Такое впечатление, что вы стоите в сторонке и спокойно наблюдаете за происходящим, а в глазах нет ни печали, ни стыда за происходящее.

Радия Хабирова не устроили ответы на вопросы о причинах задержки поставок лекарств для пациентов с редкими заболеваниями, о расследовании ЧП в РДКБ, где детям кололи просроченные препараты, о причинах нехватки медицинских специалистов, о недостатке поликлиник в Уфе.

Врио главы Башкирии попросил принести папку с обращениями от жителей республики на тему здравоохранения и зачитал жалобу родителей ребенка, которые долгое время не могут получить лекарства.

В конце концов, Радий Хабиров обратился к министру здравоохранения Анвару Бакирову с таким вопросом:

- Я разочарован вашими ответами и вашим подходом к работе. Вы же доктор наук? Может быть, вам лучше попреподавать? Не задумывались об этом?

Министр промолчал в ответ.