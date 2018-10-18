Бывший глава минздрава Башкирии стал проректором БГМУ

Бывший глава Минздрава Башкирии Анвар Бакиров занял должность проректора по лечебной работе Башкирского государственного медицинского университета, сообщает «Башинформ». Анвар Бакиров уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Напомним, Анвар Бакиров является оперирующим хирургом Республиканской клинической больницы имени Куватова, профессором БГМУ, будучи министром, заведовал в вузе кафедрой и вел курс лекций. Сейчас в БГМУ семь проректоров.