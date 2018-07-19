В России появятся заслуженные журналисты

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Владимир Путин своим указом ввел почетное звания для работников СМИ – «Заслуженный журналист Российской Федерации».
С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации, сообщает RNS.
Также президент установил почетное звание для работников связи и информации.
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