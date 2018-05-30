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Журналист Аркадий Бабченко оказался жив, подозреваемый в покушении задержан
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Журналист Аркадий Бабченко оказался жив, подозреваемый в покушении задержан

Сегодня, 21:01ОбществоНадежда ВалитоваФото: Свобода
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