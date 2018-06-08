В Башкирии в суде с журналиста просили расписку, что он ничего не напишет

В Гафурийском межрайонном суде сегодня, 8 июня, рассматривается уголовное дело в отношении бывшего главы поселка Красноусольский Марса Абельгузина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. На заседании с целью освещения процесса присутствовал специальный корреспондент Медиакорсети, которого судья Альбина Давлетшина постановила удалить из зала суда, несмотря на то, что суд открытый.

Напомним, что Марсу Абельгузину вменяют в вину то, что он, будучи главой Красноусольского района, буквально подарил трехкомнатную квартиру семье, точнее, сыну главы Гафурийского района Рамиля Бухарова. По материалам дела, им была организована хитрая схема, по которой квартиру сначала дали в пользование матери Бухарова, затем оформили ей в собственность, а потом она эту квартиру подарила внуку, сыну главы района. Ранее мы подробно писали об этом.

Интересно то, что женщина не состояла ни в каких очередях на улучшение жилищных условий, ни в чем не нуждалась. Для того, чтобы квартира досталась семье Бухаровых, предварительно из нее выселили семью Ольги Давудовой, которая прожила в ней 10 лет.

На заседании суда специальный корреспондент Медиакорсети предоставил, как это положено, судье редакционное задание. Однако против присутствия прессы возразила защита Абельгузина. В итоге судья постановила прессу удалить, так как суд, хоть и открытый, должен учитывать конституционные права подсудимого.

На это я ответил, что как представитель прессы с суда удаляюсь, подчиняясь решению судьи. Однако остаюсь в зале суда как простой житель Республики Башкортостан и Российской Федерации, который имеет точно такое же конституционное право присутствовать на любом открытом суде. Судья Давлетшина вновь спросила мнение защиты (прокурор занял нейтральную позицию, сообщив, что оставляет решение вопроса на усмотрение судьи).

Защита вновь стала возражать, потому что «он (журналист) напишет то, что якобы не должен». Мол, пусть расписку напишет, что ничего писать не будет из того, что услышит на судебном заседании. Естественно, на это я ответил, что никакой расписки давать не буду и в своей профессиональной деятельности руководствуюсь действующим российским законодательством и прошу в отношении меня также соблюдать законы и мои конституционные права.