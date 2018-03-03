Владимир Путин ответил журналисту из Уфы на вопрос о «22-й кнопке»

С 28 февраля по 2 марта в Калининграде прошел V медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость». В нем приняли участие блогеры, журналисты, главные редактора региональных СМИ. В их числе был и наш корреспондент Касым Еникеев, ставший лауреатом за материал премии о бездорожье в поселке Сарва Нуримановского района.

Владимир Путин посетил пленарное заседание медиафорума, в котором президент страны отвечал на вопросы региональных корреспондентов. Журналистка из Уфы, директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова, задала Владимиру Путину вопрос о законодательном закреплении за городскими телерадиокомпаниями «22 кнопки». Глава государства подчеркнул, что именно аналоговым вещанием продолжают пользоваться большинство жителей страны, а значит, над подобным законопроектом следует подумать.

- Меня беспокоит не меньше, чем вас данная ситуация, мы не можем часть граждан страны оставить без телевидения. Переход на цифровое вещание - это важное направление, но, как выясняется, не единственно. И этот способ улучшения качества сигнала не является единственным – есть и новые формы. Прежде, чем отключать аналоговое телевидение, мы должны сто раз посмотреть, каковы будут результаты, - сказал президент России Владимир Путин.