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Юлия Кононенко

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Декабрь 2022
К субботникам РЭО присоединилось 1500 волонтеров
В нескольких регионах Российской Федерации прошли экологические мероприятия при поддержке публично-правовой компании “Российский экологический оператор” (РЭО).
8 декабря 2022, 14:31
Ноябрь 2022
Начала работать новая электронная торговая площадка РЭО в сфере обращения с ТКО
23 ноября 2022, 13:05
РЭО: В Крыму и Краснодарском крае запретят использовать пластиковую посуду
22 ноября 2022, 11:41
Глава РЭО Буцаев призвал присоединиться к акции по сбору макулатуры «Миллион Родине»
22 ноября 2022, 10:05
Глава РЭО Буцаев: С помощью облета свалок коптерами оцифровали 350 объектов
10 ноября 2022, 11:39
Валерий Лимаренко пожелал удачи добровольцам и резервистам, отправившимся в зону СВО
9 ноября 2022, 11:26
Октябрь 2022
РЭО спонсирует строительство 8 объектов обращения с ТКО в Приморье
31 октября 2022, 12:39
ТПП: Оборот вторичных ресурсов в металлургии достигает 80%
21 октября 2022, 10:36
Банки начнут оформлять электронные закладные на несколько объектов недвижимости
21 октября 2022, 09:47
ИРИ: Жители Тывы рассказали о важных изменениях в регионе за 20 лет
21 октября 2022, 09:04
В Якутии назвали главные события в регионе за 20 лет
20 октября 2022, 14:11
Дипломаты РФ назвали санкции основным источником проблем рынка продовольствия
20 октября 2022, 11:04
В проект «20 главных событий России за 20 лет» включили достижения Мордовии
20 октября 2022, 09:08
Представители ПЦБК стали участниками бизнес-миссии в Бразилию
19 октября 2022, 09:56
Грузия может установить 90-дневный лимит на пребывание россиян
19 октября 2022, 09:43
«Ингосстрах» назвал самые распространенные страховые случаи из-за стихийных бедствий
18 октября 2022, 13:00
В Финляндии могут изъять имущество россиян
18 октября 2022, 12:21
В ИРИ назвали главные достижения Бурятии за последние 20 лет
17 октября 2022, 12:44
В РФ могут допустить использование б/у запчастей при ремонте по ОСАГО
17 октября 2022, 10:07
Эксперт РАНХиГС рассказал о востребованности мультизадачных работников
17 октября 2022, 09:01

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