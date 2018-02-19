В репертуаре уфимского театра кукол появится спектакль о Мустае Кариме

- Мое основное желание — рассказать о Мустафе Сафиче как о человеке. О человеке, олицетворяющим собой целую эпоху, о человеке, которого можно назвать лицом Башкортостана. Я хочу показать зрителю Мустафу Сафича в первую очередь как живого, чувствующего, мыслящего, волнующегося и безгранично талантливого человека. Впервые в своей работе я обращаюсь к творчеству Мустая Карима, и впервые я обращаюсь к поэтическому театру, - рассказал о будущей постановке режиссер Альберт Имамутдинов, - Мустая Карима нельзя представить без его стихов, и стихи его будут очень удачно дополнять сюжет, они станут частью повествования. Для меня это очень волнительно. Отличительная особенность спектакля в том, что в нем не будет жесткой структуры. Полет фантазии режиссера, художников и актеров ничем не ограничен. Цель моей работы — заинтересовать подрастающее поколение творчеством Мустая Карима. Я хочу, чтобы его читали, чтобы о нем говорили, вспоминали его добрыми словами.