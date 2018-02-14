Ирек Ялалов: Юбилей Мустая Карима - радость для всех жителей республики

- Я всегда выступал за конкретику: в прошлом году, когда мы проводили торжественные мероприятия у памятника Мустаю Кариму, я пообещал горожанам, что реализуем концепцию благоустройства улицы Мустая Карима и прилегающих территорий к концу 2019 года - думаю, это будет самый лучший вклад, - прокомментировал Ирек Ялалов вопрос о городских инициативах в связи с празднованием 100-летия народного поэта Башкортостана. - Ну а то, что в вузах, ссузах, школах, вместе с общественностью будут проводить различные культурные мероприятия - это естественным образом.