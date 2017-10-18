Самолет «Мустай Карим» совершит первый регулярный рейс в Уфу

Это произойдет завтра, 19 октября.

Завтра, 19 октября, вечером в уфимским аэропорту должен приземлиться самолет авиакомпании «Аэрофлот», носящий имя народного поэта Башкирии Мустая Карима. Об этом Медиакорсети сообщили организаторы праздничных мероприятий, приуроченных ко дню рождения поэта.

Это будет первый регулярный рейс самолета с именем Мустая Карима, как уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, имя народного поэта Башкирии Мустая Карима было присвоено самолету совсем недавно, в конце сентября 2017 года.