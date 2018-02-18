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Как будут праздновать столетний Мустая Карима решит федеральный оргкомитет
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Как будут праздновать столетний Мустая Карима решит федеральный оргкомитет

Сегодня, 11:15ОбществоФото: из архива семьи Каримовых/ mustai.ru
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