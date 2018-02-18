Как будут праздновать столетний Мустая Карима решит федеральный оргкомитет
Организацией празднования столетия со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима, займётся специальная комиссия, созданная на федеральном уровне, об этом на коллегии министерства культуры Башкирии рассказал заместитель премьер-министра республики Салават Сагитов. По его словам, федеральный оргкомитет будет собран и начнёт работу уже в ближайшее время.
Напомним, сто лет со дня рождения поэта Мустая Карима будет отмечаться на федеральном уровне в 2019 году. Соответствующее распоряжение было подписано главой кабинета министров России Дмитрием Медведевым. В документе, подписанном 22 декабря сказано, что финансирование будет производится из госбюджета, а также из региональных бюджетов. Список приуроченных к столетию поэта мероприятий должен быть подготовлен к 22 марта этого года.