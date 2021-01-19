Эксперты и депутаты Госсобрания Башкирии обсудят рисунки Алены Савельевой

Спикер парламента Константин Толкачев рассказал, что в адрес депутатов поступали обращения жителей республики дать оценку картинам девушки на соответствие законам. Госсобрание Башкирии считает, что вопрос скорее стоит в моральном и этическом поле, чем в правовом. Толкачев отметил, что, с одной стороны, нельзя загонять творческих людей в рамки, с другой — человек должен нести ответственность за последствия, которые могут вызвать его работы.