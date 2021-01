Эксперты и депутаты Госсобрания Башкирии обсудят рисунки Алены Савельевой

Эксперты в области культуры и искусства на круглом столе, организованном Госсобранием Башкирии, рассмотрят рисунки уфимской художницы Алёны Савельевой.

Спикер парламента Константин Толкачев рассказал, что в адрес депутатов поступали обращения жителей республики дать оценку картинам девушки на соответствие законам. Госсобрание Башкирии считает, что вопрос скорее стоит в моральном и этическом поле, чем в правовом. Толкачев отметил, что, с одной стороны, нельзя загонять творческих людей в рамки, с другой — человек должен нести ответственность за последствия, которые могут вызвать его работы. И уж тем более нельзя играть с национальными символами, провоцировать людей ради шумихи и ажиотажа. На мой взгляд, работы вообще не заслуживают такого внимания и обсуждения, сказал председатель Курултая. Теперь в этой резонансной истории будут разбираться специалисты в сфере культуры, которые дадут оценку изображениям Алены Савельевой. Именно правовую оценку должны дать правоохранительные органы в случае усмотрения элементов унижения национального достоинства или разжигания межнациональной розни. Напомним, уфимская художница поделилась своими работами в соцсетях. На них изображены полуобнаженные башкиры, что возмутило многих жителей республики и не только. Например, историю с рисунками прокомментировал российский ведущий Сергей Стиллавин, который не поддержал творческое веяние Савельевой. Однако на её сторону встала уфимская блогерша Ульяна Тригубчак, сделавшая откровенную фотосессию в башкирской национальной одежде. Позже по поводу работ Алёны Савельевой высказался глава Башкирии Радий Хабиров, назвав рисунки оскорбительными.

