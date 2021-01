Ульяна Тригубчак предстала обнаженной в башкирских костюмах в поддержку художницы

Блогер и телеведущая Ульяна Тригубчак выступила в поддержку художницы Алены Савельевой, которая ранее опубликовала рисунки о башкирах.

Девушка отметила, что в работах Алены Савельевой не видит ничего криминального. По её словам, Башкирия — республика с богатой культурой и огромным количеством талантов, благодаря которой регион является продвинутым в искусстве. Собственно уфимская художница продолжила эту тенденцию. Тригубчак считает, что рисунки Савельевой красивые и возбуждающие, а башкирские женщины и мужчины могут быть сексуальными, чего точно не надо стыдиться. На самом деле происходит что-то страшное, и если мы не будем обращать на это внимание, то превратимся в Сирию, Палестину, Ирак. Экстремизм не имеет национальности и религии, его цель — создать раскол в обществе. Я этого не хочу, пишет Ульяна Тригубчак. Девушка предложила изобрести вакцину от национализма. К посту в соцсетях Ульяна Тригубчак приложила свои откровенные фото в башкирском национальном костюме. Photo: Ульяна Тригубчак в соцсетях Напомним, Алена Савельева в новогодние праздники размещала свои рисунки, на которых изображены башкиры с национальной артибутикой. Жителей республики возмутило то, что люди на картинах полуголые. Позже Савельева рассказала, что ей и её близким не раз поступали угрозы. Однако прекращать свою творческую деятельность девушка не собирается.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter