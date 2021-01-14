Ульяна Тригубчак предстала обнаженной в башкирских костюмах в поддержку художницы

Ульяна Тригубчак предстала обнаженной в башкирских костюмах в поддержку художницы

Вчера, 17:39ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook
Блогер и телеведущая Ульяна Тригубчак выступила в поддержку художницы Алены Савельевой, которая ранее опубликовала рисунки о башкирах.

Девушка отметила, что в работах Алены Савельевой не видит ничего криминального. По её словам, Башкирия — республика с богатой культурой и огромным количеством талантов, благодаря которой регион является продвинутым в искусстве. Собственно уфимская художница продолжила эту тенденцию. Тригубчак считает, что рисунки Савельевой красивые и возбуждающие, а башкирские женщины и мужчины могут быть сексуальными, чего точно не надо стыдиться.

На самом деле происходит что-то страшное, и если мы не будем обращать на это внимание, то превратимся в Сирию, Палестину, Ирак. Экстремизм не имеет национальности и религии, его цель — создать раскол в обществе. Я этого не хочу, пишет Ульяна Тригубчак.

Девушка предложила изобрести вакцину от национализма. К посту в соцсетях Ульяна Тригубчак приложила свои откровенные фото в башкирском национальном костюме.

Photo:Ульяна Тригубчак в соцсетях

Напомним, Алена Савельева в новогодние праздники размещала свои рисунки, на которых изображены башкиры с национальной артибутикой. Жителей республики возмутило то, что люди на картинах полуголые. Позже Савельева рассказала, что ей и её близким не раз поступали угрозы. Однако прекращать свою творческую деятельность девушка не собирается.

Related news:
БашкирияУфаКультура
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы