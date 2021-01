Общественники обратились в прокуратуру из-за рисунков уфимской художницы о башкирах

На имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова общественники написали обращение из-за рисунков Алены Савельевой. Жители Башкирии считают, что девушка своими работами оскорбила чувства верующих.

Рисунки о башкирах уфимской художницы Алены Савельевой вызвали резонанс в обществе. Девушка изобразила их полуголыми с национальной атрибутикой — медом, кураем, одеждой. Работы девушки нашли поддержку не у всех. Ранее она рассказывала, что ей поступали угрозы. К генпрокурору обратились четыре автора от лица общественности многонационального народа Башкирии: Альфия Узянбаева, Оксана Хазикарамова, Гейдар Маммедов и Вячеслав Левкович. Они заявили, что рисунки Савельевой вызвали «этнический и религиозный скандал», а также оскорбили башкир. В рисунках четко идентифицируется этническая принадлежность к башкирской национальности. Кроме того, считаем, что часть рисунков является предметом распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщается в заявлении. Пропагандой общественники называют деятельность по распространению работ художницы в соцсетях и СМИ, которая, по их мнению, наносит вред нравственному развитию несовершеннолетних и институту семьи, а также оскорбляют чувства верующих мусульман. Генпрокурора Игоря Краснова просят провести проверку, дать правовую оценку и привлечь виновное лиц к ответственности, есть есть правонарушение.

