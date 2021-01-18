Общественники обратились в прокуратуру из-за рисунков уфимской художницы о башкирах

Общественники обратились в прокуратуру из-за рисунков уфимской художницы о башкирах

Вчера, 11:12ОбществоАнна КононоваPhoto: Фейсбук Алены Савельевой
На имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова общественники написали обращение из-за рисунков Алены Савельевой. Жители Башкирии считают, что девушка своими работами оскорбила чувства верующих.

Рисунки о башкирах уфимской художницы Алены Савельевой вызвали резонанс в обществе. Девушка изобразила их полуголыми с национальной атрибутикой — медом, кураем, одеждой. Работы девушки нашли поддержку не у всех. Ранее она рассказывала, что ей поступали угрозы.

К генпрокурору обратились четыре автора от лица общественности многонационального народа Башкирии: Альфия Узянбаева, Оксана Хазикарамова, Гейдар Маммедов и Вячеслав Левкович. Они заявили, что рисунки Савельевой вызвали «этнический и религиозный скандал», а также оскорбили башкир.

В рисунках четко идентифицируется этническая принадлежность к башкирской национальности. Кроме того, считаем, что часть рисунков является предметом распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщается в заявлении.

Пропагандой общественники называют деятельность по распространению работ художницы в соцсетях и СМИ, которая, по их мнению, наносит вред нравственному развитию несовершеннолетних и институту семьи, а также оскорбляют чувства верующих мусульман.

Генпрокурора Игоря Краснова просят провести проверку, дать правовую оценку и привлечь виновное лиц к ответственности, есть есть правонарушение.

Related news:
прокуратураБашкирияКультура
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы