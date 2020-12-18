Руководитель частного пансионата в Башкирии, где сгорели 11 человек, признала вину

Руководитель частного пансионата в Башкирии, где сгорели 11 человек, признала вину

Вчера, 09:06ОбществоАнна КононоваPhoto: Следком РБ
Директор частного «Дома престарелых (Дома милосердия)» Расима Махиянова признала вину в случившемся пожаре, где погибли 11 человек. Информацию подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по Башкирии.

Напомним, 15 декабря в частном пансионате в Абзелиловском районе произошёл пожар, который унёс жизни 11 постояльцев. Среди них — четыре женщины и семь мужчин. Пятерым удалось спастись. Власти Башкирии приняли решение организовать похороны, а также материальную поддержку семьям погибших и помочь выжившим.

Руководитель учреждения была арестована в этот же день. Позже Абзелиловский районный суд Башкирии заключил женщину под стражу на два месяца – до 15 февраля 2021 года. Теперь Расима Махиянова признала свою вину.

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