В Башкирии задержали директора частного пансионата, где сгорели 11 постояльцев

По данным канала, Махиянова купила частное здание и зарегистрировала его как дом престарелых год назад. Тогда были проведены проверки, которые не выявили никаких нарушений и до сегодняшнего дня к владелице пансионата не было претензий. На первом и втором этажах здания размещались семь и шесть человек соответственно.