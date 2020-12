В Башкирии задержали директора частного пансионата, где сгорели 11 постояльцев

Владелицу «Дома престарелых (Дома милосердия)» Расиму Махиянову допрашивают в полиции, передаёт telegram-канал Baza. Напомним, сегодня ночью в учреждении произошёл пожар, в котором погибли 11 человек.

По данным канала, Махиянова купила частное здание и зарегистрировала его как дом престарелых год назад. Тогда были проведены проверки, которые не выявили никаких нарушений и до сегодняшнего дня к владелице пансионата не было претензий. На первом и втором этажах здания размещались семь и шесть человек соответственно. Из горящего дома смогли выбраться только пятеро: трое постояльцев, которые теперь находятся в больнице, а также несовершеннолетняя дочь хозяйки и сиделка Альбина Давлетшина. Как сообщает Baza, когда начался пожар, они выбежали на улицу, а пока ждали спасателей получили обморожения. Девочка сейчас также находится в больнице. Напомним, ранее прошел оперативный штаб, куда выехал глава Башкирии Радий Хабиров. Он поручил организовать похороны погибших, оказать поддержку семьям, а также помочь выжившим. Расходы на мероприятия возьмет на себя правительство республики.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter