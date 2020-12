Частный пансионат, где погибли 11 человек, отсутствовал в реестре Минтруда Башкирии

Минтруд Башкирии прокомментировал трагедию в Абзелиловском районе Башкирии, где в пожаре погибли 11 постояльцев дома престарелых. По данным ведомства, данное учреждение отсутствовало в реестре министерства.

Деятельность домов-интернатов по оказанию услуг по уходу не подлежит лицензированию. Данный интернат сведения в реестр поставщиков социальных услуг, который ведет министерство, не подавал, рассказали Mkset в пресс-службе Минтруда. Кроме того, в ноябре министерство запрашивало информацию у всех администраций районов и городов о подобных учреждениях. Об этом доме престарелых данные не поступили. Информация о других объектах была передана в прокуратуру для контроля. Напомним, в Абзелиловском районе прошло заседание оперштаба под руководством главы Башкирии Радия Хабирова. Стало известно, что в трагедии выжили пятеро. Трое из них находятся в больнице и ещё двое — в пункте временного размещения.

