Абзелиловский районный суд Башкирии избрал меру пресечения владелице частного дома престарелых в селе Ишбулдино Расиме Махияновой, где накануне в пожаре скончались 11 человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В материалах дела сказано, что женщину арестовали по причине того, что она являлась владельцем сгоревшего здания. Его она использовала в качестве дома престарелых и оказывала услуги, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли за собой смерть более 10 человек. Защитник Расимы Махияновой попросил избрать домашний арест, однако суд заключил женщину под стражу на два месяца – до 15 февраля следующего года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter