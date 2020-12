Афиша на выходные. Куда сходить в Уфе 18–20 декабря

Mkset собрал главные онлайн и оффлайн события с 18 по 20 декабря, на которые стоит обратить внимание

18 декабря. Сериал Одна из ключевых премьер декабря — сериал «Противостояние», адаптация одноименного постапокалиптического романа Стивена Кинга. Завязка довольно близка к реальности: на секретной базе происходит утечка смертельного вируса, все сотрудники гибнут — за исключением охранника и его семьи. Именно с него и начинается эпидемия. Выжившие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие идут за неким Черным Человеком, который стремится к мировому господству. Промо-материалы утверждают, что писатель создал для сериала новую концовку, чтобы следить за сюжетом было интересно всем. В середине 90-х эту историю уже экранизировали, но ремейк обещает удивить, в том числе за счет актерского состава (Эмбер Херд, Александр Скарсгард, Вупи Голдберг) Место: стриминг CBS All Access Цена: подписка на сервис 18-19 декабря. Спектакль Премьера пластического спектакля по мотивам романа Николая Крашенинникова «Амеля» (автор инсценировки Азалия Балгазина). Книга рассказывает о судьбе Амели — башкирской девочки-сироты, воспитанной бездетной вдовой в русской дворянской среде. Амелю все время тревожит «зов степей» — непрекращающийся интерес к жизни башкир, глубокие переживания о судьбе отчизны. Художественный руководитель постановки — Айрат Абушахманов. Photo: Башдрамтеатр им. М.Гафури Место: Башдрамтеатр им. М.Гафури (малая сцена) Цена: 300 руб. 19 декабря. Аудиоспектакль Аудиоспектакль «Погружение» — настоящий театр в ванной. Это не преувеличение, это надо понимать буквально: американская театральная компания »This Is Not A Theatre Company» во время пандемии выпустила аудиоспектакль для прослушивания в горячей ванне. Он не рассказывает о трагедии, наоборот — создает ситуацию максимального покоя и умиротворения. Театральная компания Импресарио и Мобильный художественный театр создали русскоязычную версию спектакля, в которой приняли участие артисты Василий Михайлов, Марина Васильева и музыкант Никола Мельников. Photo: https://wowwowwow.ru/ Авторы просят внимательно прочитать инструкцию перед тем, как начать прослушивание. Место: театральный проект «Импресарио» Цена: бесплатно/донэйшн 19 декабря. Онлайн-концерт Финал Третьей симфонии Густава Малера в исполнении оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Одно из самых проникновенных, светлых сочинений австрийского композитора посвящено любви, которая дает силы и помогает справиться с любой болью. Photo: ClassicalMusicNews.Ru Запись была выложена в рамках акции #ЩедрыйВторник — благотворительной акции, объединяющей весь мир. Обычно она проходит в конце ноября, но в этом году из-за пандемии коронавируса ее провели в мае. Место: сайт MusicAeterna Цена: бесплатно 20 декабря. Онлайн-спектакль Спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца — последний спектакль в творческой биографии Олега Табакова. Премьера состоялась 10 февраля 2017 года, последний спектакль сыграли 17 ноября того же года. Режиссер спектакля Константин Богомолов говорил, что главной зацепкой в пьесе для него стало время написания «Дракона» — годы Второй мировой войны: — Спектакль, как и пьеса, проникнут чувством отчаяния. Эта история про то, что времена дракона честнее, чем времена без него. Вот такая не очень приятная мысль. Там есть фраза «красный цвет, выцветая, становится розовым». Красный цвет — это цвет крови. Стирается цвет крови, стирается память, а это печально, потому что память об этой крови не должна стираться. Photo: МХТ им. Чехова Данная запись была сделана для архива театра, так называемое «рабочее видео». Но технические несовершенства записи сполна искупаются ее уникальностью. Место: ютуб-канал МХТ им. Чехова Цена: бесплатно

