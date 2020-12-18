Афиша на выходные. Куда сходить в Уфе 18–20 декабря

— Спектакль, как и пьеса, проникнут чувством отчаяния. Эта история про то, что времена дракона честнее, чем времена без него. Вот такая не очень приятная мысль. Там есть фраза «красный цвет, выцветая, становится розовым». Красный цвет — это цвет крови. Стирается цвет крови, стирается память, а это печально, потому что память об этой крови не должна стираться.