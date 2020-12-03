Афиша выходного дня. Куда сходить в Уфе 4–6 декабря

Афиша выходного дня. Куда сходить в Уфе 4–6 декабря

Вчера, 11:48ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Пандемия коронавируса сильно сократила количество городских мероприятий и премьер в Уфе, но культурная жизнь так или иначе продолжается. Mkset собрал главные события с 4 по 6 декабря, на которые стоит обратить внимание.

4 декабря. Концерт — Джин Сигал (США)

Уфимский джаз-клуб закрыт для оффлайн-мероприятий до февраля 2021 года, но организует регулярные трансляции проведенных ранее концертов. 4 декабря в 21.00 на ютуб-канале джаз-клуба покажут запись концерт гитариста Джина Сигала, который состоялся в 2017 году. Вместе с Джином Сигалом сыграют Сергей Оськин (контрабас) и Антон Антонов (ударные).

Photo:Уфимский джаз-клуб

Джин Сигал родился в России, но вырос в Бруклине. В начале XXI века он начинает приобретаеть популрность на джазовой сцене Нью-Йорка. Обучение на джазовом отделении в Университете Уильяма Паттерсона приносит ему степень магистра в области джазовой композиции. Работал в известными джазовыми музыкантами — барабанщиками Билли Хартом и Биллом Гудвином, контрабасистами Беном Стритом и Стивом Ласпина, трубачом Рэнди Брекером и многими другими.

Место: ютуб-канал Уфимского джаз-клуба

Цена: бесплатно

4 декабря. Кино — «Манк»

Главная интернет-премьера декабря — черно-белый фильм «Манк», который Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Семь», «Зодиак») снял для Нетфликса. Это история про Хермана Манкевича (Гэри Олдман), которого многие считают настоящим автором сценария великого «Гражданина Кейна», а не Орсона Уэллса. Фильм снят на цифровые камеры, но стилизован под пленку, аналогичное решение сделано и для звука.

Судя по первым отзывам (в некоторых странах фильм шел в ограниченном прокате до стриминг-премьеры), оценивают фильм достаточно высоко. Критики отмечают, что «Манк» во многом похож на картину конца 30-х годов, отличную актерскую игру (есть прогнозы на Оскар) и отлично воссозданную эпоху.

Место: Нетфликс

Цена: подписка на стриминг

5 декабря. Спектакль «Клуб анонимных невест»

The Театр приглашает всех на спектакль в формате настоящего застолья о самом важном дне в жизни каждого человека. После которого больше нет «я» и «ты», а появляется «мы». Зритель станет свидетелем разных историй и судеб, которые откроют новый взгляд на любовь, на страхи, на жизнь.

Photo:The Театр

Место: The Театр (ул. К. Маркса, 48/1)

Цена: по телефону 89273481834

6 декабря. Концерт — Антоха МС

Несколько лет назад Антоху МС было принято сравнивать с Михеем, но сейчас очевидно, что Антон Кузнецов — артист, который не похож ни на кого. Регги, электроника, джаз и оттенки мелодий, неуловимо напоминающие что-то старое и доброе вроде «Ералаша» смешались в его музыке и живых выступлениях в уникальный букет, заряженный простой добротой. Последний на данный момент альбом «Про меня» Александр Горбачев отметил как лучший в творчестве Антохи МС: «оптимальный баланс странностей и грува, уютный московский фанк-хоп про бытовые радости и доброту»

Место: MusicHall27

Цена: от 1000 руб.

6 декабря. Концерт — Мураками

Казанская рок-группа «Мураками» — частый гость на уфимских площадках. В этот раз команда Диляры Вагаповой везет уфимцам новый альбом «Под сердцем». По словам участников коллектива, «Под сердцем» — это долгая история, которая вылилась в большой поток эмоций и откровений неожиданно даже для самих музыкантов, а внутри альбома собрана любовь и упакована в каждую песню.

Место: Тинькоф Холл

Цена: 1000 руб.

6 декабря. Экскурсия

Очередная экскурсия по Арт-квадрату с экскурсоводом Кристиной Абрамичевой. На прогулке по городскому центру можно узнать много интересного о том, каким он был в далеком XIX веке, как и кто здесь жил.

Photo:арт-квадрат

Место и время встречи: салон цветов «Дари», 16.00

Цена: бесплатно

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