Афиша выходного дня. Куда сходить в Уфе 4–6 декабря

Несколько лет назад Антоху МС было принято сравнивать с Михеем, но сейчас очевидно, что Антон Кузнецов — артист, который не похож ни на кого. Регги, электроника, джаз и оттенки мелодий, неуловимо напоминающие что-то старое и доброе вроде «Ералаша» смешались в его музыке и живых выступлениях в уникальный букет, заряженный простой добротой. Последний на данный момент альбом «Про меня» Александр Горбачев отметил как лучший в творчестве Антохи МС: «оптимальный баланс странностей и грува, уютный московский фанк-хоп про бытовые радости и доброту»