Афиша на неделю. Куда сходить в Уфе 7–10 декабря

Российский кинопрокат настолько очистился, что на больших экранах можно увидеть любимую классику. На этой неделе можно увидеть знаменитую научную фантастику Роберта Земекиса «Назад в будущее», которой в этом году исполнилось 35 лет. Фильм о приключениях школьника Марти Макфлая и доктора Эммета Брауна на машине времени быстро стал культовым и породил огромное количество сайд-проектов в виде анимационных сериалов, комиксов и компьютерных игр, а машина марки «ДеЛориан» DMC-12 стала невероятно популярной (хотя их производство на тот момент уже успело закрыться). В конце 80-х Земекис снял еще два фильма, заключив историю главных героев в трилогию.