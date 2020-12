Афиша на неделю. Куда сходить в Уфе 7–10 декабря

Mkset собрал главные онлайн и оффлайн события с 7 по 10 декабря, на которые стоит обратить внимание

7 декабря. Сериал «Ваша честь» Кажется, что юридические драмы входят в моду, учитывая, что «Суду над чикагской семеркой» Аарона Соркина пророчат множество самых престижных кинонаград. Так или иначе в декабре выходит «Ваша честь» — адаптация хитового израильского сериала про судью, который пытается помочь своему сыну, насмерть сбившему члена криминальной группировки. Внимание публики приковано к премьере хотя бы потому, что впервые с 2013 года звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон возвращается на [онлайн-]телевидение в главной роли. Шоураннер сериала — экс-авдокат Питер Моффат, сценарист фильмов «Хокинг», сериалов «Шелк» и «Однажды ночью». Место: Showtime/Амедиатека Цена: подписка на сервис 9 декабря. Спектакль «Любовь людей» Пьеса «Любовь людей» в свое время стала одним из ярких событий в мире современной российской драматургии (шорт-лист «Евразии», читка на Фестивале молодой драматургии «Любимовка»). Молодой белорусский драматург Дмитрий Богославский создал бескомпромиссный рассказ об отношениях мужчин и женщин. Вечная тема звучит современно и жестко, не забывая, впрочем, про обе стороны медали. В результате получился этот спектакль — «картины из жизни людей в преддверии зимы и ожидании лета». Источник - Русский драмтеатр Место: Русский драмтеатр Цена: 200-400 руб. 9 декабря. Балет «Корсар» Приключенческий спектакль об отважном морском воине, вырвавшем из плена прекрасную возлюбленную, — балет «Корсар» Адольфа Адана — представят приглашенные солисты Большого театра России и артисты Башкирского государственного театра оперы и балета. Полный романтики и авантюр балет «Корсар» был создан Адольфом Аданом по мотивам поэмы Джорджа Байрона более 150 лет назад. До сих пор история об отважных морских воинах и прелестных невольницах с успехом идет на сценах главных театров мира. К слову, па-де-де Медоры и Раба из «Корсара» стало первой постановкой Рудольфа Нуреева в Королевском балете. В уфимской постановке «Корсара» используется хореография Мариуса Петипа в редакции Юрия Григоровича, который сделал акцент на зрелищности и ясности действия, жанровом многообразии танца, психологической достоверности и эмоциональности. Источник - БГТОиБ Место: Театр оперы и балета Цена: 600 — 1500 руб. 9 декабря. Лекторий по истории мирового искусства В музее им. Нестерова продолжается краткий курс истории мирового искусства для молодежи, студентов и всех, кто впервые обращается к проблемам изобразительного искусства. В ходе лектория можно познакомиться с разными стилями и художественными направлениями искусства от Древнего мира до авангардных течений ХХ века. 9 декабря пройдет лекция по основным авангардным течениям первой половины ХХ века, лектор — научный сотрудник БГХМ им. Нестерова, кандидат искусствоведения Татьяна Капина. Photo: музей им. Нестерова Место: музей им. Нестерова Цена: 100-150 руб. 10 декабря. Кино «Назад в будущее» Российский кинопрокат настолько очистился, что на больших экранах можно увидеть любимую классику. На этой неделе можно увидеть знаменитую научную фантастику Роберта Земекиса «Назад в будущее», которой в этом году исполнилось 35 лет. Фильм о приключениях школьника Марти Макфлая и доктора Эммета Брауна на машине времени быстро стал культовым и породил огромное количество сайд-проектов в виде анимационных сериалов, комиксов и компьютерных игр, а машина марки «ДеЛориан» DMC-12 стала невероятно популярной (хотя их производство на тот момент уже успело закрыться). В конце 80-х Земекис снял еще два фильма, заключив историю главных героев в трилогию. Место: кинотеатры Уфы / онлайн-кинотеатры

