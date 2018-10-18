Радий Хабиров сообщил, что взялся за медицину всерьез и надолго
Сегодня, 13:49ОбществоТатьяна Майорова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Врио главы Башкирии дал понять, что намерен довести начатый анализ состояния отрасли до логического конца.
Сегодня, 17 октября, на своей странице в Фейбуке врио главы Башкирии Радий Хабиров разместил сообщение с небольшим комментарием по поводу ситуации в здравоохранении республики.
- Сегодня продолжим заниматься здравоохранением, но уже без камер. Сенсаций не ждите, это рутинная работа с экспертами. Мы последовательно и спокойно будем решать довольно сложный комплекс сложившихся проблем, - написал Радий Хабиров.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей