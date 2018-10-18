Радий Хабиров сообщил, что взялся за медицину всерьез и надолго

Сегодня, 17 октября, на своей странице в Фейбуке врио главы Башкирии Радий Хабиров разместил сообщение с небольшим комментарием по поводу ситуации в здравоохранении республики.

- Сегодня продолжим заниматься здравоохранением, но уже без камер. Сенсаций не ждите, это рутинная работа с экспертами. Мы последовательно и спокойно будем решать довольно сложный комплекс сложившихся проблем, - написал Радий Хабиров.