Радий Хабиров высказался о своей команде: «Нужно всего лишь сопереживать людям»
Врио главы Башкирии объяснил, с какими людьми он хотел бы работать.
Новый руководитель Башкирии в соцсетях опубликовал комментарий по итогам прошедшего оперативного совещания с членами правительства, запись которого сегодня уже набрала огромное количество просмотров.
- Влиться в мою команду очень просто. Нужно всего лишь сопереживать людям, знать, какие у них есть трудности и хотеть их решить. А не спихивать с себя ответственность. Чиновники, которые «не знают», что при массовом жилищном строительстве нужно сразу закладывать (в том числе за счет инвесторов!) социальные объекты – мне не нужны. Чиновники, которые не в курсе, какого количества объектов по их профилю не хватает республике (это притом, что деньги на строительство есть!), – тоже не будут продолжать свою работу, - написал Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.
Напомним, сегодня, 15 октября, на оперативном совещании правительства Башкирии врио главы республики Радий Хабиров жестко отчитал за недоработки главу минздрава РБ Анвара Бакирова, вице-премьеров Андрея Трухана и Илшата Тажитдинова и врио главы администрации Уфы Салавата Хусаинова. В конце общения с министром здравоохранения Радий Хабиров, которого не устроили ответы чиновника, предложил тому преподавать.