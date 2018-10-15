Радий Хабиров высказался о своей команде: «Нужно всего лишь сопереживать людям»

- Влиться в мою команду очень просто. Нужно всего лишь сопереживать людям, знать, какие у них есть трудности и хотеть их решить. А не спихивать с себя ответственность. Чиновники, которые «не знают», что при массовом жилищном строительстве нужно сразу закладывать (в том числе за счет инвесторов!) социальные объекты – мне не нужны. Чиновники, которые не в курсе, какого количества объектов по их профилю не хватает республике (это притом, что деньги на строительство есть!), – тоже не будут продолжать свою работу, - написал Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.