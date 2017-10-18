Минобрнауки России покажет онлайн-лекции ведущих университетов в соцсети

Научные лекции ведущих вузов страны будут транслироваться в прямом эфире ВКонтакте.

Лекции покажут в сообществе Минобрнауки в прямой трансляции. Участие в этой акции примут десятки федеральных и региональных вузов, таких как МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет и многие другие университеты страны.

Так, например, серию онлайн-лекций открыли семинары МФТИ по искусственному интеллекту. А сегодня в 15.00 по московскому времени состоится лекция «Предпринимательское дело, технологии и будущее торговли» из МГУ имени Ломоносова. Лекцию прочтет создатель Alibaba Group Джек Ма.