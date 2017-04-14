В Уфе Тихон Шевкунов прочитал лекцию «Февраль семнадцатого»

Зал, в котором он выступал, был переполнен.

Начало лекции было запланировано на 16.30, но началась она с небольшим запозданием. Перед входом в конгресс-зал выставочного центра «ВДНХ-Экспо» выстроилась внушительная очередь. Сначала входные билеты давали тем, кто заблаговременно зарегистрировался на лекцию Епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), ректора Сретенской духовной семинарии – на сайте проекта «Арт-Уфа». И только потом, тем, кто не успел зарегистрироваться заранее.

В самом зале около пяти первых рядов были зарезервированы для вип-гостей. Они появились в зале вместе с самим лектором, Тихоном Шевкуновым. Среди них был замечен и учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов вместе с супругой Ингой Каримовой.

Вначале человек, про которого говорят, что он духовник Владимира Путина, дал понять, что современная молодежь не знает истории своей страны. Слушателям был продемонстрирован отрывок из фильма, в котором юноши и девушки с высшим образованием отвечали на вопрос, кого свергли большевики в 1917-м году. Ответы явно обескураживали. Только несколько человек вспомнили про царя, и лишь один назвал имя Николая Второго.

Всю лекцию пересказать сложно, да и не нужно, стоит сказать, что Тихон Шевкунов держал аудиторию, говорил доступным языком, и в конце был награжден аплодисментами. Желающих его послушать было столько, что некоторым пришлось стоять в проходах или даже сесть на ступеньки.

Люди стояли в проходах. Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Лектор довольно часто приводил малоизвестные факты, цитировал фразы из бесед и писем участников исторических событий того времени.

- Ленин за два месяца до февральской революции на вопрос молодых людей, когда же свершится революция, ответил так: «Мы, старики, до неё не доживём», - этим примером Шевкунов проиллюстрировал, что революцию большевики так быстро не ожидали.

Это было вызвано тем, что Россия в предреволюционные годы по темпам роста экономики была первой страной в мире, опередив Америку. Война, начавшаяся в 1914 году, конечно, отразилась на нашей стране, но весной 1917 года император Николай II вместе с союзниками готовил весенне-летнее наступление, которое должно было завершиться победой Антанты и России.

Цифры, которые говорят о России 1913 года. Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

- Уже были пошиты «богатырки» (которые потом стали называть «будёновками») и кожанки, обмундирование для победного парада в Берлине, -подчеркнул отец Тихон. – Но представьте, себе, что 6,5 мильонов российских войск окажутся в Берлине и Вене?

Такому исходу событий тогдашние союзники России в войне против Германии и Австро-Венгрии явно были не рады, и, по словам Шевкунова, они стремились низложить Николая Второго. В результате «англичане сделали революцию». В сочетании с предательством военных, генералов, которые не выполнили прямые приказы царя о подавлении бунта в Петербурге, а все командующие фронтов прислали Николаю Второму телеграммы с пожеланиями об его отречении – и случилось то, что произошло. Он отрекся от престола, а Государственная дума впоследствии передала власть Временному правительству. Новая власть своими первыми распоряжениями отменила воинскую дисциплину, уволила всех губернаторов и выпустила из тюрем узников, включая и уголовников.

- К июню страны не стало, -подытожил Тихон Шевкунов. – Те, кто вершил переворот, впоследствии раскаялись, тот же Керенский перед исповедью отвечая на вопрос, можно ли было не допустить большевиков до власти, ответил: «Да, можно, если бы расстреляли одного человека». «Кого?» - спросили его. «Керенского», - ответил бывший глава Временного правительства.

Одним словом, делает вывод Шевкунов, Российскую империю погубили внешние враги в лице Англии и внутренние, часть из которых была масонами, часть - тогдашней элитой, возжелавшей «порулить» страной. И попытки развалить огромную страну, в том числе и с помощью информационной войны, сплетен, слухов были и будут продолжаться. Впрочем, вы можете прослушать одну из лекций Шевкунова сами.

Тихон (Шевкунов) выступил с открытой лекцией «Февральская революция 1917 года: Что это было?». Видео Видео: Youtube.com

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