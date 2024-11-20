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ВУЗы Башкирии

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2024
Хабиров встретился с золотой молодежью
20 ноября, 07:24
Как поступить на «бюджет» в Уфе: проходные баллы в вузах и стоимость обучения
25 июня, 07:27
2023
Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции в Уфе
15 августа 2023, 06:00
В школах Башкирии вместо ОБЖ введут новый предмет
В российских школах с 1 сентября вместо ОБЖ будут преподавать «Основу безопасности и защита Родины», сообщили глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова
29 июня 2023, 08:56
2020
По субботам для школьников Башкирии организуют онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
2 апреля 2020, 09:58
Уроки 2019 года: подводим итоги сферы образования в Башкирии
3 января 2020, 05:14
2019
«Это круги ада»: почему доступное допобразование в Башкирии остается мифом
15 ноября 2019, 07:44
Психологи научат чиновников Башкирии правильно формировать доступную среду
Дополнительное образование пройдут 132 человека.
13 ноября 2019, 10:00
2018
И.о минобра Башкирии Айбулат Хажин: образование 2019-2020 - цифры, акценты, проблемы
11 декабря 2018, 09:34
Учебники в Башкирии станут электронными
11 августа 2018, 09:36
2017
Минобрнауки России покажет онлайн-лекции ведущих университетов в соцсети
18 октября 2017, 10:07
Денег на всех не хватит: в кружках и секциях Уфы вводят платные тарифы
13 сентября 2017, 13:18
Кружки и секции для школьников Башкирии могут стать бесплатными
2 апреля 2017, 13:22

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