Ольга Бузова отменила свой концерт в Уфе из-за угрозы коронавируса

Сегодня, 18 марта, стало известно, что известная певица и телеведущая Ольга Бузова отменила свое выступление в Уфе, которое должно бло состояться 25 апреля на сцене зала развлекательного комплекса «Тинькофф Холл» («Огни Уфы»).

— Скорее всего, концерты перенесут, но точное время пока никто сказать не может, — пояснили Медиакорсети организаторы гастролей певицы.

При этом собеседники уточнили, что в данный момент вообще не стоит приобретать билеты ни на какие выступления и прочие культурно-массовые мероприятия, поскольку в Башкирии, как и по всей стране введены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Сама певица написала в своем Instagram, что отменила все свои концерты вплоть до осени.

Данные меры, напомним, предполагают, в том числе, отмену большинства массовых мероприятий, как минимум, до конца апреля. Дальше в зависимости от текущей ситуации будет принято решение о продлении или отмене ограничительных мер профилактики